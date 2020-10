« La réponse du gouvernement sera ferme immédiate et implacable », a promis Jean Castex à l'Assemblée.







« Le plan vigipirate sera porté à son niveau maximal et ce, sur tout le territoire », a-t-il poursuivi.







Le plan Vigipirate comporte trois niveaux: le plus bas « vigilance », le second « sécurité renforcé/risque attentat », quand le menace est élevée et le plus élevé, « urgence attentat ».







Ce dernier est activable en cas de menace imminente d'un acte terroriste ou à la suite immédiate d'un attentat.