ASER À NDINDY / 04 villages électrifiés: Jean Michel Sène signale que Diourbel compte encore plus de 1.000 autres dans le noir

L’Agence Sénégalaise d’électrification rurale, dans le cadre de son projet d’électrification de 90 villages du pays, financièrement fixé à 1,429 milliard, a passé la journée du jeudi dans l’arrondissement de Ndindy pour entériner l’enrôlement de 04 villages de la localité. La cérémonie présidée par Jean Michel Sène, Directeur Général de la structure, a permis aux populations de saluer la mise en service de leurs fiefs.

Jean Michel Sène de préciser que ses équipes et lui sont en train de travailler pour électrifier plusieurs autres contrées, sachant que le taux d’électrification est encore assez bas en référence au nombre de villages ou encore par rapport aux ménages. « Les autorités de ce pays nous ont assigné d’atteindre l’accès universel en 2029. Plus de 600 villages sont, au moment où l’on parle, en cours d’être électrifiés. Le taux est de 65,67% de ménages non électrifiés dans le pays. Dans la région de Diourbel, Touba comprise, on compte 2.168 villages et seuls 790 villages sont électrifiés. Ce qui fait un taux de 35 % de villages électrifiés ».

Jean Michel Sène de regretter que la gap soit encore assez gigantesque considérant que le développement est presque strictement lié à l’électricité...