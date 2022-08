ASEPEX : l'artiste Alseyni Baldé dit Ziko dédie un single à la valorisation des produits d'origine sénégalaise…

Pour promouvoir le travail de l'ASEPEX dans la promotion et la valorisation des produits d'origine sénégalaise, "made in Sénégal", sur les marchés extérieurs, l'artiste musicien Alseyni Baldé alias Ziko vient de sortir un single en l'honneur de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations.



En effet, cette initiative pour le développement et la promotion du "made in Sénégal" est selon l'artiste, une manière d'apporter sa pierre à l'édifice. Heureux de cette initiative, le Dr Malick Diop salue l'engagement et annonce s'approprier du single comme un concept de marketing...