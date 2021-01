AS Monaco : Le dossier de Krépin Diatta, bientôt bouclé !

Longtemps discret sur le marché des transferts depuis le début du mercato, le club de Dimitri Rybolovlev est sur le point de frapper un grand coup à l’occasion du mercato d’hiver. En effet, le club de la principauté est sur le point de signer l’international sénégalais Krépin Diatta. Les bonnes performances du jeune lion riment parfaitement avec les bons résultats de Monaco en ligue 1 depuis quelques semaines.



L’ASM a enchaîné quatre victoires sur cinq (5) lors de ses derniers matchs de Ligue 1. D’après des informations relayées par RMC, Monaco et le club de l’ailier sénégalais de 21 ans, du Club de Bruges, auteur de neuf (9) buts et deux (2) passes décisives en championnat belge, ont trouvé un accord pour le transfert de Diatta. À en croire RMC, le montant de l’opération s’élève à 15 millions d’euros.



L’état de forme de ses joueurs qui enchaînent des victoires en championnat, donne peut être des idées à Paul Mitchell d’enrichir son effectif. Le retour en forme de Wissam Ben Yedder et le ratio but du club qui a augmenté depuis ces quatre dernières journées grâce à un Kevin Volland, associé au talent de dribbles et la bonne qualité de progression en attaque de Krépin Diatta est un avantage de taille pour l’ASM pour espérer encore grimper quelques étages de plus sur le tableau. Monaco est actuellement quatrième (4e) derrière Lyon, Lille et le PSG.