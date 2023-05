ARTP : Abdou Karim Sall dévoile la date du lancement de la 5G au Sénégal...

Le directeur général de l’autorité de régulation des télécommunications et des Postes (ARTP) a fait savoir que la 5G sera bientôt au Sénégal. Abdou Karim Sall est revenu sur les 10 axes prioritaires qu’il s’est fixé dans sa nouvelle mission à la tête de l’ARTP : « D’abord permettre à l’accès à la 5G. Le Sénégal sera bientôt doté de la 5G avant la fin du mois de juillet. Il y a aussi le roaming national. Le 17 mai, le projet sera lancé. Au Sénégal on doit avoir un réseau unique car la frontière entre les réseaux doit sauter. Le roaming sera gratuit pour celui qui reçoit un appel ; la sécurité informatique pour la prévention de la cybercriminalité. Elle est devenue une priorité de l’Artp. Nous nous sommes donnés un objectif de 6 mois pour le mettre en place ; le contrôle des flux financiers en installant des sondes pour avoir de la visibilité pour mieux contrôler les trafics ».



Toutefois, il signale que l’Artp doit se doter d’un outil pour exercer sa mission ; L’amélioration de la couverture du réseau et de la qualité du service. Nous allons faire l’audit des cahiers de charges des opérateurs ; La redynamisation des activités postales. Le secteur postal n’est pas bien pris en charge. Nous allons mettre en place une direction qui va réguler les postes. C’est un secteur qui doit être dynamique. Il y a le commerce électronique. Les plus grands vendeurs sont des vendeurs en ligne. Il faut assainir le secteur postal, liste le directeur de l’ARTP les missions qu’il s’est assigné pour réguler les secteurs des télécommunications et des Postes.