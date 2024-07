APR : Le coordinateur de la Cojer/Golf Sud quitte le navire et rejoint Aliou Sall

Le coordinateur de la Cojer de la commune de Golf Sud a décidé de suivre les pas de l’ancien maire de Guédiawaye, Aliou Sall en quittant également l’APR. « J’ai décidé de rejoindre le frère Aliou Sall sans contrainte et en toute liberté après son retrait au poste de coordonnateur départemental et de l'Apr » a déclaré Omar Coundoul qui parle d’une léthargie indescriptible notée à la suite de plusieurs évènements. Le démissionnaire estime que cette décision est la volonté de poursuivre un rêve comme tout bon Sénégalais avec un engagement sans commune mesure, de respects stricts des valeurs de l'éthique, de la morale et de la dignité.







« Notre engagement et notre détermination pour un Sénégal rayonnant et pour Guédiawaye ne souffrent d'aucune ambiguïté. L'essentiel pour moi c'est d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire et de travailler à inviter les gens à suivre cette dynamique nouvelle de reconstruction d'un espace politique plus adapté et plus conforme à mes principes et convictions » a-t-il ajouté tout en invitant ses camarades et sympathisants de se ranger derrière Aliou Sall.