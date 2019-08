AMENAGEMENT ET BITUMAGE DE LA ROUTE KEDOUGOU-SALEMATA Y COMPRIS LA BRETELLE DE NINEFICHA : Plus de 39 milliards pour désenclaver le Sénégal oriental

La stratégie développée par le gouvernement du Sénégal dans le cadre de la lettre de politique sectorielle des transports est, de booster le réseau routier principal et particulièrement les routes à caractère intégrateur.

Ainsi la construction de la route Kédougou- Salémata vient soutenir cette politique par la mise en place d'un réseau routier répondant aux normes et standards de la Cedeao, dans la partie Sud-est du Sénégal, notamment dans la région de Kédougou. Selon l'ingénieur et chef du projet, Pape Modou Diouf la route Kédougou-Salémata constitue un axe régional et devra supporter une partie du trafic entre la Guinée et le Sénégal d'une part et entre la Guinée et la Mali, via le Sénégal d'autre part. Il explique que la construction de cette route permettra également de désenclaver la partie orientale du Sénégal. De plus, l'aménagement de cette route permettra sans nul doute de diversifier les liaisons routières entre la Guinée et Sénégal qui se déclinent principalement en trois grands axes routiers notamment l'axe Tambacounda-Medina Gounass-frontière Guinée; l'axe Tambacounda-Kédougou-frontière Guinée et l'axe Tambacounda- Kédougou- Fongolémi- frontière Guinée.

Le chef du projet indique cette route contribuera au renforcement de la compétitivité du Sénégal dans le contexte sous-régional, notamment dans les relations commerciales et à l'amélioration des performances du sous-secteur routier en réduisant les coûts et la durée des transports.



Dans les détails, le projet vise l'aménagement et le bitumage de la route Kédougou - Salémata sur une longueur d'environ 85 kilomètres y compris la bretelle de Ninéficha. La réalisation de cette route permettra de disposer d'une nouvelle liaison routière permanente et renforcera l'axe Tambacounda- Médina Gounass- frontière Guinée qui est déjà en très bon niveau de service.



Le projet permettra également l'amélioration des conditions de vie des populations de la zone impactée à travers la réalisation des infrastructures socio-sanitaires et éducatives comme l'aménagement des forages, la construction des cases de santé et la clôture des écoles situées le long du tracé. Mieux, le projet va générer 274 emplois directs.



Venu constater l'état d'avancement de ces travaux dans, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Oumar Youm, s’est dit satisfait avant de demander aux différents acteurs de respecter les délais de livraison.