AKS tire les leçons des locales : « Nous devons certes analyser ces résultats en profondeur pour mettre à nu nos faiblesses, mais BBY est une réalité… »

Officiellement maire de la commune de Mbao, Abdou Karim Sall se tourne déjà vers les priorités avec son équipe municipale pour régler les urgences. Le nouveau maire qui dit comprendre les enjeux dans cette commune considère que cette confiance des populations de Mbao est comme une sacerdoce et entend travailler pour bien la mériter.



Venu assister le maire réélu à la ville de Pikine qui s'exprimait ce vendredi devant ses militants pour les remercier de leur soutien, Abdou Karim Sall s'est exprimé au micro de Dakaractu tout en précisant que cette "fin de magistère" annoncée par certains au vu des résultats favorables à YAW dans certaines villes, n'est qu'utopique. Pour Abdou Karim Sall, la coalition Benno Bokk Yakaar est bien une réalité. Nous n'avons jamais perdu d'élection encore moins celle que nous venons de boucler. D'ailleurs, sur tout le territoire national, nous sommes majoritaires ", précise le nouveau maire de Mbao.



Néanmoins, Abdou Karim Sall demande à ses camarades de la coalition Benno Bokk Yakaar de rester vigilants et de resserrer les rangs : "Nous devons bien analyser ces résultats en profondeur pour connaitre les faiblesses et les réparer", reconnaît Abdou le tombeur de Abdoulaye Pouye Obama, tout en rappelant aux partisans de la coalition Yewwi Askan Wi qui jubilent déja, que les échéances électorales suivantes et celles qui viennent d'être achevées sont totalement différentes.



Sur les urgences dans la commune de Mbao, Abdou Karim Sall rassure quant à l'accélération du travail municipal dans les domaines de l'assainissement, l'éducation, la santé et l'emploi et maintient la main tendue pour une gestion participative impliquant tous les acteurs de la commune...