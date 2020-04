AIDE ALIMENTAIRE : Voici l’attribution des marchés du sucre et de l’huile.

Le ministère du développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale a sorti la liste de l’attribution des marchés du sucre et de l’huile dans le cadre de l’aide alimentaire d’urgence.

Dakaractu vous livre les documents des avis de d’attribution du sucre et d’huile... Documents.