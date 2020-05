AIDE ALIMENTAIRE À TOUBA / Retard dans la distribution faute de riz disponible et de données fiables.

Les populations de Touba commencent à s'énerver. L'aide alimentaire tant attendue tarde véritablement à atterir dans les foyers. Une petite enquête a permis de savoir que la quantité déjà disponible et stockée au niveau de l'Escadron de la gendarmerie est loin d'être la quantité escomptée. Il faut signaler que les 37.586 ménages répertoriés auront droit à 2 sacs de riz au total.



Nos sources de nous signaler que, tout comme pour le riz, les quantités prévues pour la pâte alimentaire et l'huile ne sont pas encore satisfaites.



Pourtant, même disponible dans sa globalité, l'aide alimentaire ne pourrait être distribuée avec la transparence requise. En effet, le travail de terrain effectué par certaines commissions de ciblage pour enrayer les doublons, les redondances et les transferts de ménages au niveau du RNU n'est pas complètement achevé.



Rappelons que le démarrage officiel de la distribution a été lancé au détour d'une cérémonie officielle déroulée le 19 mai dernier à Darou Salam Typ...