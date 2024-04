AIBD : le dialogue semble rompu entre des employés de Limak-AIBD-Summa (Las) et leur DG Askin DEMIR !

La tension était vive ce matin à la direction générale de Limak-AIBD-Summa (Las), sise à AIBD. En effet, entre les délégués du personnel des employés de Limak-AIBD-Summa (Las) et leur directeur général, ce n’est plus le grand amour. Ce 18 Avril, au cours d’une audience qui n’a duré qu’une dizaine de minutes, les délégués du personnel ont rencontré le Directeur Général Askin DEMIR pour lui signifier leur désaccord concernant surtout sa décision de nommer « un de ses amis » à un poste aussi stratégique que la gestion de la piste de l’aéroport, alors que des jeunes compétents pour ce poste sont disponibles dans la boîte. Ils ont, à cet effet, déposé une plainte à l’inspection du travail. Cette décision de nomination est sans doute la goutte d’eau qui fait déborder le vase. En effet selon le personnel, le pacte d'actionnariat en l'état stipule que le nombre d'expatriés turcs ne doit pas dépasser neuf (09). Ce quota étant déjà atteint, le personnel exige du DG le recrutement d’un Sénégalais. Les travailleurs déplorent également un organigramme « injuste et inefficace » qui fait la part belle aux expatriés turcs avec peu ou prou de qualifications et qui néglige les compétences avérées sénégalaises. Par ailleurs le personnel déplore la création de postes pour les intérêts de leurs compatriotes turcs et "amis" avec en plus des diplômes inférieurs.



Pour se faire entendre, les délégués du personnel, comptent organiser une assemblée générale qui sera suivie d’un point de presse le 24 Avril le jour même de la tenue du conseil d’administration.