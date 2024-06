AIBD: Quand le comportement méprisant du DG d’Air Sénégal envers les pèlerins fait jaser

Malgré les assurances des autorités, le pèlerinage aux lieux saints de l’Islam a connu ses premiers couacs. Mais venant de qui? Pas de surprises chez un bon nombre de sénégalais qui s’habituent désormais aux errements de la compagnie nationale Air Sénégal. En effet, la compagnie qui peine toujours à convoyer ses pèlerins afin de leur permettre d’être à temps sur les lieux saints de l’Islam et d’effectuer convenablement le Hajj, a laissé à la traîne 280 personnes pour qui le vol était prévu vendredi. Pour cause, un énorme retard d’un vol qui devait quitter Paris pour venir les convoyer vers La Mecque. Un 2ème vol devait quitter ce samedi à 10h 50mn. La compagnie avait finalement loué un vol et devrait acheminer les pèlerins dans la nuit sans oublier le 3e vol qui devait quitter le même jour à 3 heures du matin. Une situation à laquelle ces pèlerins ne s’attendaient pas.







Ce samedi, le mécontentement des pèlerins était à son comble. En effet, sur des images qui circulaient en boucle sur les réseaux sociaux, ils commençaient à hausser le ton contre l’attitude méprisante du directeur général d’Air Sénégal qui était sur les lieux. Un flou total et un manque de communication entre la compagnie et les pèlerins. Ces derniers, en réalité, décriaient l’arrogance et le manque de responsabilité du directeur général de la compagnie indexée et qui ne daignait même adresser la parole aux pèlerins.







Face à cette situation de cacophonie et d’incertitude, le directeur général de l’AIBD, Cheikh Bamba Dieye a décidé de prendre les choses en main pour éviter la perturbation de l’aéroport et assurer son fonctionnement continu. En effet, Cheikh Bamba Dieye a ouvertement promis d’affréter un vol à ces pèlerins. « La responsabilité nous incombe et on l'assume. Nous n’allons pas vous mentir. Nous sommes en train de faire des tractations pour vous trouver un avion qui va convoyer tous les pèlerins. On ne va pas vous mentir. Nous reconnaissons bien le tort qu’Air Sénégal vous a causé… » avait déclaré le directeur de l’AIBD qui d’ailleurs , a de surcroît, pris des engagements qui n’étaient pas de son ressort. Il a même personnellement pris l’initiative de chercher des bus transportant les pèlerins ainsi que des personnes qui les accompagnent dans les hôtels en attendant que la situation redevienne normale.







Est-ce de la responsabilité de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) de trouver un vol pour les pèlerins ainsi que de leur prise en charge? N’est-ce pas une fuite de responsabilité en ignorant ces pèlerins qui, tout au moins, devraient bénéficier d’un moindre acte d’empathie de la part du directeur général de la compagnie Air Sénégal qui était sur place ? C’était évidemment, au directeur de cette compagnie « à problèmes » de rassurer les clients, de les recaser et de trouver des solutions. L’AIBD, qui se charge de la gestion de l’aéroport doit-il prendre cette responsabilité au moment où le principal concerné et interlocuteur des pèlerins « fait le mort »? C’est visiblement la goutte d’eau qui fait déborder le vase car, cette compagnie dernièrement, a été dans l’œil du cyclone avec ses multiples manquements en a plus finir. Que faire maintenant? Ce qui est clair aux yeux de tout observateur et des clients d’Air Sénégal, c’est que la compagnie doit revoir sa copie si elle ambitionne de devenir le leader du transport aérien de l’Afrique de l’Ouest.