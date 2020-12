AIBD : L'ASC Jaraaf à l'accueil de la dépouille de Pape Bouba Diop.

Le cercueil contenant le corps de Pape Bouba Diop, décédé dimanche dernier, est attendu à l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd), où se tiendra la cérémonie d’hommage national, organisée en l’honneur de l’ancien international sénégalais.



Des centaines de personnes faisaient déjà la queue devant le Salon d’honneur pour pouvoir honorer le quart de finaliste de la Coupe du monde 2002, mort à 42 ans, des suite d’une longue maladie.



Outre l’organisation de l’hommage populaire et des cérémonies prévues vendredi et samedi, les dirigeants et supporters de l’ASC Jaraaf, où le footballeur a joué dans le passé, ont accompagné les proches du défunt dans les moindres détails, en venant accueillir la dépouille de l’ancien joueur du club de la Médina...