AGL Sénégal et l'École des Auxiliaires des Douanes signent un partenariat École-Entreprise : un partenariat gagnant-gagnant qui favorise l'employabilité des jeunes

AGL Sénégal et l’Ecole des Auxiliaires des Douanes du Sénégal viennent de signer un partenariat visant à renforcer les liens entre l’éducation et le monde du travail.

"Ce partenariat vise à améliorer la formation des futurs professionnels en favorisant leur employabilité et en répondant aux besoins spécifiques du marché du travail. Les étudiants de l'EAD bénéficieront ainsi d'un accès privilégié à l'entreprise AGL Sénégal, où ils pourront effectuer des stages, des visites d'entreprise, bénéficier de partages d’expérience avec des professionnels chevronnés voire avec des stagiaires des autres entités du réseau et participer à des projets", a-t-on lu dans une note transmise à Dakaractu.

Ainsi, "ces opportunités permettront aux étudiants de développer leurs compétences professionnelles, de se familiariser avec le monde du travail et de se construire un réseau professionnel solide. À titre illustratif, au 1er semestre de 2023, 25% des stagiaires issus de l’EAD ont pu décrocher leur premier emploi", a-t-on ajouté.

L'EAD et AGL Sénégal ont ainsi "décidé de collaborer étroitement pour offrir aux étudiants une formation pertinente et de qualité. Grâce à ce partenariat, l’Ecole des Auxiliaires des Douanes va accueillir les collaborateurs d’AGL Sénégal pour des séminaires et cycles de formations diplômantes ou de renforcements de capacité". Et il s'agit ici de "construire un avenir meilleur en favorisant l'employabilité des jeunes et en créant des opportunités de réussite pour tous."