AG élective CNOSS : À 72 ans, Mamadou Diagna Ndiaye rempile pour un 5eme mandat

En poste depuis 2006, Mamadou Diagna Ndiaye (72 ans) qui est aux commandes du comité national olympique et sportif sénégalais, depuis 16 ans déjà, a réussi à obtenir un nouveau bail de 4 ans à la tête du CNOSS.



En effet, ce mercredi, à l’issue d’une assemblée générale élective ordinaire qui s'est tenue dans la plus grande discrétion, à huis clos, le natif de Saint-Louis s'est vu à nouveau confié les commandes.



Un mandat qui devrait prendre fin vers la fin de l'année 2025, soit à quelques mois du démarrage des jeux olympiques de la jeunesse JOJ Dakar2026, l'une des plus grandes fiertés de Diagna Ndiaye. Reste à savoir si l'actuel président du CNOSS va passer le relai ou briguer un 6ème mandat...



Un bureau exécutif qui compte deux changements majeurs avec Mamadou Bâ, le président de la fédération sénégalaise de tir et chasse qui devient le 6ème vice-président du Cnoss. Et, un nouveau trésorier général adjoint en la personne de Magatte Fatim Dièye, le président de la fédération de natation…