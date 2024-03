AG Bby Mbour / La Grande offensive des partisans de Amadou Ba derrière Oumar Youm, Cheikh Issa Sall et Saliou Samb

Une rencontre qui a l'allure d'un meeting des responsables de BBY du Département de Mbour s'est tenue ce 16 mars pour relancer la campagne et assurer la victoire de leur candidat Amadou Bâ, sous la présidence du coordinateur Elhadji Oumar Youm, Cheikh Issa Sall, Saliou Samb en présence de tous les responsables et représentants des cadres, jeunes, femmes et sages du département.



Une salle qui a refusé du monde, occasion pour ces trois responsables de communier avec leurs partisans. Le maire de Mbour, Cheikh Issa Sall, prenant la parole, a harangué la foule avec "Amadou Ba président "créant une atmosphère indescriptible dans la salle avant de prononcer son discours. "Nous savons tous aujourd'hui qu'Amadou Bâ est le candidat de la continuité qui incarne l'espoir. Un homme qui connaît les rouages de l'administration, humble qui a le sens de l'écoute. C'est le seul candidat qui présente un programme qui peut mettre le pays dans la marge de l'émergence. Élire Amadou Ba est une nécessité pour un Sénégal prospère, "dira le maire Cheikh Issa Sall, responsable apériste.



Dans cette même dynamique, le président du Conseil départemental de Mbour, Serigne Saliou Samb de souligner que l'heure est à la mobilisation et à la détermination pour la gagne. "Je suis sûr que notre candidat a fini de gagner avec cette forte mobilisation et l'engagement noté à côté de mes frères, Cheikh Issa Sall, El Hadj Oumar Youm et vous autres. L'heure est de s'armer de courage et de détermination pour gagner notre département. Une occasion pour moi, de féliciter le docteur Téning Sène, maire de Ndiaganiao et de lui demander de battre à nouveau le candidat Diomaye dans son propre fief... Je sais qu'elle en est capable et qu'elle le réussira", a dit Saliou Samb, responsable Apr et Dg de la SIRN.



Pour conclure, le coordonnateur départemental de l'Apr, par ailleurs maire de Thiadiaye, de lancer le mot d'ordre : "Je suis plus que jamais convaincu que nous pouvons et nous le ferons, à savoir gagner haut la main ces élections. Dans l'unité l'Apr, le BBY restent un appareil politique redoutable, au vu des réalisations du président Macky Sall tant sur le côté infrastructure que social. Nous ne pouvons pas ne pas gagner ces élections. La deuxième raison est que notre candidat Amadou Ba reste un bon choix, un bon profil, un homme d'État avéré et averti.



Au vu de ce qui se passe dans la sous région, je pense que les Sénégalais qui ont le dernier mot savent que Amadou Ba est le candidat de la paix, de l'unité nationale et de la continuité pour un Sénégal prospère à hisser dans la sphère des grandes nations. Alors camarades, le seul mot d'ordre, l'objectif est de descendre sur le terrain politique, parler aux Sénégalais pour une victoire dès le premier tour. Et pour cela, je pense que les dés sont jetés avec cette belle mobilisation pour une victoire éclatante du département en faveur de notre coalition", a clamé El Hadj Oumar Youm, coordonnateur départemental de l'Apr...

À noter que le maire Maguette Sène venu tardivement sur les lieux avec un impressionnant dispositif sécuritaire a créé une perturbation non négligeable avant de quitter les lieux. El Hadj Omar Youm, Cheikh Issa Sall de même que Saliou Samb ont voulu quitter les lieux à cause de cette fausse note, mais avec la détermination des militants finalement ces derniers sont restés pour continuer la rencontre en l'absence du maire de Malicounda et DG du Coud...