AFFAIRE FANAYE-DODEL / AFRIPARTNERS : La notification annulant l'octroi de terres disponible mercredi

Mercredi prochain! ...Et la notification ordonnant officiellement l'arrêt des travaux liés au projet agro-industriel marocain à Doddel et Fanaye, tombera comme un couperet sur la tête d'Afripartners. L'État du Sénégal, comme annoncé par Dakaractu, a décidé de procéder à l'annulation des surfaces octroyées à l'entreprise en question dans le cadre de ce projet de riziculture.



Pourtant, les Marocains croyaient savoir que l'État n'allait pas intervenir en leur défaveur. D'ailleurs, insistaient-ils en signalant dans leur communiqué que leur groupe poursuivait '' le projet dans le cadre des objectifs fixés pour l’autosuffisance en riz du pays tout en menant des actions de développement au bénéfice des populations locales avec l’aménagement de 2 .000 hectares de surfaces cultivables au profit exclusif des agriculteurs de Dodel et Demette ''.



Au finish, les 25 chefs de village des communes de Fanaye et de Dodel auront finalement gain de cause dans cette lutte qui les opposait aux Marocains.



Cette décision d’arrêt immédiat des travaux a déjà été rendu publique par le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement lors de la ziarra de Daray Aleybe, une localité située dans le département de Podor. Il s'agira pour l'État de ramener le calme et la quiétude dans l’ile à Morphil.