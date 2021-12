AFFAIRE DE LA NAPPE DE TOUBA / Cheikh Bass explique le phénomène et met en exergue : tuyaux troués, fleuve immergé, rivières enfouies et calcaire imperméable etc…

C’est un phénomène qui irrite. De l’eau jaillit de terre comme par enchantement et inonde des maisons dans certains quartiers de Touba. Ndamatou, Touba Mosquée, Mbal en sont quelques-uns . Suffisant pour amorcer un début de panique que Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a tenu à annihiler . Au delà, dit-il, de certains facteurs que l’homme peut résoudre comme ces tuyaux de grands diamètres troués qui traversent Ocass et qui font perdre aux forages la moitié de leur production, ce calcaire qui empêche au liquide d’infiltrer , il y’a aussi ces rivières enfouis et surtout ce fleuve encore immergé.

Le porte-parole du Khalife Général des Mourides de préciser que ce fleuve traverse la cité mais contourne la grande mosquée. Ce qui procède , dit-il, d’un miracle de Dieu. Il confie même que Serigne Touba l’avait annoncé dans un de ses écrits. Le chef religieux invitera, fort de ce qui précède, les populations de Touba à ne point verser dans la panique estimant que rien de calamiteux ne se produira.

Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre était en mission à Pikine sous le ndigël du Khalife Général des Mourides pour désigner le nouveau Jewriñ de Serigne Toubadans cette localité après le rappel à Dieu de Serigne Elhadj Gora Seck. Plusieurs personnalités religieuses et politiques ont pris part à la rencontre.