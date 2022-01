ADS au marché Sandaga : « Nous allons ensemble avec la commune de Plateau faire en sorte que le marché sorte de terre très rapidement au bénéfice des commerçants. »

Le circuit du commerce est bien intégré dans le programme ‘’Dakar Bu Bess’’ du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), Abdoulaye Diouf Sarr qui ambitionne la conquête de la ville.



« Nous avons présenté un Dakar qui n’est pas encombré mais où l’ensemble des acteurs du commerce ont leur place dans un aménagement urbain cohérent », a-t-il déclaré, ce 17 janvier, à l’occasion de son passage au marché Sandaga où il a été chaleureusement accueilli par les marchands ambulants et les commerçants.



Abdoulaye Diouf Sarr entend faire de la ville une plateforme des affaires où les industriels, les artisans, les commerçants et le secteur informel en général seront encadrés par le maire. Cela passera forcément par la réalisation dans les plus bref délais du marché Sandaga en chantier depuis sa démolition, a promis le responsable politique.



« Nous allons ensemble avec la commune du Plateau faire en sorte que le marché sorte de terre très rapidement au bénéfice de tous les commerçants du marché Sandaga », a soutenu le prétendant qui a profité de son entrevue avec les commerçants pour les inviter à massivement voter en sa faveur afin de lui permettre de concrétiser sa vision en direction de la ville...