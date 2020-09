ACTU-DÉBAT / Dr Babacar Diop (FDS/Les Guélewars) : « Nous avons une opposition de salon, une opposition dormeuse qui ne s'affirme plus... »

Dans ce numéro de l'émission Actu-Débat, le secrétaire général du parti les forces démocratiques du Sénégal, (FDS/Les Guélewars), le Dr Babacar Diop dénonce le comportement de certains ténors de l'opposition.



"L'opposition doit revoir sa copie. Parce que dans une démocratie la majorité doit gouverner et l'opposition s'opposer. Mais tel n'est plus le cas avec cette opposition. Car depuis la sortie de la présidentielle du 24 février dernier, nous ne sentons plus la présence de l'opposition dans la scène politique", a déploré Babacar Diop qui regrette aussi que cette même opposition qui avait contesté les résultats de la dernière présidentielle, soit en train de dialoguer avec le régime en place.



"Pourtant c'est cette même opposition qui contestait les résultats avant même de récuser le président Macky Sall. Je me demande qu'est-ce qui a changé entre temps pour que cette opposition dialogue aujourd'hui avec Macky Sall, allant même jusqu'à agiter la question du statut du chef de l'opposition. Ce qui prouve à suffisance que nous avons une opposition de salon, une opposition qui peine toujours à s'affirmer face au régime de Macky Sall", a encore laissé entendre le secrétaire général de FDS/Les Guélewars...