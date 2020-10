ACTU-DÉBAT / Aboubacry Sow (DG SAED) : « L'autosuffisance en riz sera atteinte en 2023 (...) Déjà plus de 60 mille hectares ont été cultivés pour la contre-saison 2020 »

Invité de l'émission ACTU-DÉBAT de cette semaine, le directeur général de la société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres de la vallée du fleuve Sénégal, du Delta et de la Falémé (SAED), Aboubacry Sow, se félicite des efforts considérables qui sont en train d'être consentis dans l'agriculture, tant sur l'aménagement et l'exploitation que la modernisation. Ce qui a engendré d'importants résultats pour la contre-saison 2020 avec plus de 60 mille hectares cultivés dans la vallée du fleuve Sénégal, selon Aboubacry Sow. "Pour la contre-saison 2020, plus de 60 mille hectares ont été cultivés. Pour les récoltes, nous nous attendons à plus de dix mille tonnes de riz", a souligné le directeur général de la SAED.



Dans ce contexte marqué par la relance de l'économie, Aboubacry Sow reste convaincu que l'autosuffisance en sera atteinte en 2023. "Au total, c'est plus d'un million deux cent mille tonnes de riz qui sont cultivées au Sénégal. Pour atteindre l'autosuffisance en riz nous avons un objectif d'un million six cent mille tonnes, et il ne nous reste que quatre cent mille tonnes pour atteindre cet objectif. Et nous osons espérer qu'en 2023 nous allons atteindre l'autosuffisance en riz avec les efforts qui sont en train d'être consentis sur le terrain par les cultivateurs et les moyens conséquents déjà mis en place..."