ACCIDENT À MBACKÉ - Un mort, une trentaine de blessés dont huit graves

Le drame se passe sur la nationale 4 à l'entrée de Mbacké. Il faisait exactement 18 heures passées de 58 minutes selon le capitaine des sapeurs pompiers présent sur les lieux de l'accident. Un véhicule de transport en commun communément appelé Ndiaga-Ndiaye immatriculé DK 2557-R a heurté de plein fouet un minicar immatriculé TH 3043-C. Les témoins de la collision automobile racontent que le véhicule en provenance de Dakar venait d'esquiver une charrette avant de cogner l'autre véhicule. Le choc fut frontal et le bruit, comme une détonation avait fini d'ameuter toutes les populations environnantes.



Alertés, la police et les sapeurs pompiers viendront de manière prompte. Malheureusement, le mal était déjà fait. Une personne du nom de Modou Ndiaye né en 1964 perdra la vie. Une trentaine de blessés sera dénombrée et parmi elles, huit seraient dans un état grave. Ils ont tous été acheminés à l'hôpital Matlaboul Fawzeini de Touba où ils ont reçu les premiers soins.