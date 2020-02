ABU DHABI / L'Émir reçoit le Président Sall et amorce une nouvelle ère de coopération avec Dakar.

Comme annoncé par Dakaractu, le Président de la République du Sénégal est depuis mercredi à Abu Dhabi pour une visite officielle d'affaires qui avait démarré par une série de rencontres et d'audiences déroulées le jour même avec des hommes d'affaires et chefs d'entreprises Emiratis.

Ces derniers ont exprimé leur souhait d'investir au Sénégal dans les secteurs de l'éducation, des mines, du pétrole, du gaz, de la technologie de l'information et de la communication, de la formation, de l'énergie, de l'habitat social. Des échanges fort nourris qui laissent présager de gros investissements au bénéfice du Sénégal.



En début de soirée, le Président Macky Sall a, par la suite, été reçu par Cheikh Mouhamed Bin Rachid Al Maktoum, vice-président des Émirats et qui est le Premier ministre et Emir de Dubaï.

Un entretien qui a servi d'amorce aux accords qui seront scellés dès ce jeudi et qui entrent dans le cadre de cette perspective de coopération qui porte sur la modernisation de l'État et la rationalisation de son fonctionnement. Il fait que sous ce chapitre, les Émirats se prévalent d'une grande expérience et précisément en matière de dématérialisation des procédures administratives. L'émir et son hôte se féliciteront longuement de cette coopération bilatérale



Dans son discours, le Président Sénégalais a remercié l'émir et les Emiratis pour tous les efforts consentis dans le cadre de cette coopération avant de les féliciter pour ce capital expérience engrangé dans le domaine de l'aéronautique. Les Emiratis, ont en effet, récemment convoyé leur premier astronaute sur Mars pour l'exploration. Un fait hautement salutaire, selon le Président Macky Sall.



Il félicitera l'Émir aussi pour la tenue prochaine de l'exposition universelle qui sera organisée à Dubaï et qui portera sur le thème : "Connecter les esprits, créer le futur." Par ricochet, le Président Sénégalais relèvera tout son satisfecit par rapport au soutien apporté dans la construction du pavillon du Sénégal. Il évoquera également l'importance du port du futur de Dp World. Un port qui va révolutionner le transport des conteneurs. Une révolution très importante pour le Sénégal, mais encore pour toute l'Afrique de l'Ouest.



L'émir, pour ce qui le concerne, dira être ravi d'accueillir le Président Macky Sall avant de se déclarer heureux des accords qui seront signés demain.