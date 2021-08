ABC À TOUBA - Abdou Mbow dit adieu à un homme qui savait dire les vérités.

À Touba pour rendre un dernier vibrant hommage à l’ancien médiateur de la République, Abdou Mbow se rappelle du rôle prépondérant de ABC lors de la création de l’Apr et son sens engagé de dire les vérités sans broncher. C’est alors qu’il choisira de présenter ses condoléances au Président Macky Sall et de prier pour le repos éternel d’un ancien compagnon de guerre et de paix.