À quelques heures de Sénégal-Égypte : Du beau monde à l'extérieur du Stade Me Abdoulaye Wade.

Des supporters massés derrière les grilles de l’enceinte de Diamniadio ont commencé à donner le ton. L’ambiance est déjà montée d’un cran au dehors, où des milliers de fans ont tenté de se faire entendre avec leurs sifflets ou vuvuzela.



Plus de 40.000 personnes sont attendues au Stade du Sénégal pour cette manche retour des barrages du Mondial 2022, et la première rencontre officielle dans l’enceinte de Diamniadio, sans limite de jauge Covid-19.



Les autorités ont convié tout le monde pour accompagner les Lions sur la route du Mondial. Nul doute que des personnalités seront présentes au Stade pour suivre un événement rendu planétaire par Sadio Mané et Mo Salah.



Au-delà de l’enjeu sportif, un peu plus d’un mois après une victoire finale à la CAN Cameroun 2021, la soirée de Diamniadio va être rythmée par la prestation des deux formations, mais aussi des supporters présents dès les premières heures de la matinée.