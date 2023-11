9eme championnats d’Afrique de canoë : Combe Seck décroche l’argent et la qualif aux JO 2024

Alors que certains avaient « attribué » la médaille d’or à Combe Seck, après vérification, il s’est avéré que l’athlète sénégalaise, a décroché la médaille d’argent.



Une grosse performance réalisée aux 9èmes championnats d’Afrique de canoë sprint et para canoë (21 au 27 novembre 2023 au lac Jabi à Abuja au Nigeria.)



Cette seconde place est largement suffisante pour lui assurer une belle qualification aux Jeux Olympiques Paris 2024 a-t-on appris dans une note lue à dakaractu.



Avec cette médaille d’argent, la Ceiste sénégalaise qui est bénéficiaire de la bourse de la solidarité olympique offerte par le CNOSS, peut donc rêver d’une médaille olympique aux JO Paris 2024.



Notons que ladite bourse qui lui a été attribuée par le CNOSS, a permis à Combe Seck d’être dans un centre à Calais en France depuis quelques mois, ainsi que l’autre athlète paralympique, Edmond Sanka.



En plus de la bourse mensuelle de 1000 euros, le CNOSS finance leurs déplacements pour compétir et gagner des points afin de se qualifier pour Paris2024.



Mouhamadou Moustapha GAYE