9e édition Pencüm Niani / Gala de lutte : Moon Endose remporte le drapeau Elh Bouna Sémou Niang !

C’est le Gala de lutte doté du drapeau El Hadj Bouna Sémou Niang qui a mis fin à la 9e édition du festival Pencüm Niani, organisé par le Conseil départemental de Koumpentoum.

Ainsi, du 29 au 31 décembre, la capitale du Niani a vibré au rythme du festival. Cette neuvième édition, placée sous le thème, “la culture et le sport au service du développement“, a été clôturée par la 5e édition du gala de lutte traditionnelle. Pour cette édition, 3 drapeaux ont été mis en jeu. Pour le Roffo, ce sont 18 lutteurs qui se sont affrontés et c’est Ama Baldé de Barkéyéle qui a vaincu Safadou de Ndougousine. Le vainqueur est reparti avec une enveloppe de 100.000f.



Pour les Poids légers, combats dotés du drapeau du Conseil départemental et une enveloppe de 150 000 f cfa , 17 lutteurs se sont inscrits et c’est Koor Ema de village 2, qui a battu en finale Gane Ndiofane.



Pour les Poids lourds, 8 lutteurs se sont disputés le drapeau El Hadj Bouna Sémou Niang doté d’une enveloppe de 250.000 f. Au finish c’est Moon Endose, de Ndofior qui a battu Waly Kama de Méréto.