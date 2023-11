9e Édition du SITA en Guinée : La styliste Charléne Todé de Lesly Mac remporte le 2e prix du meilleur styliste

La capitale guinéenne, Conakry a abrité la 9e Edition du Salon International du Textile Africain (SITA). Notre compatriote, la styliste Charléne Todé, de la marque Lesly Mac, s'est distinguée lors de ce rendez-vous de la mode africaine, dont le thème de cette année est « la labellisation, vecteur de lutte contre le piratage ». Elle a remporté le deuxième prix du meilleur styliste Africain. Une rencontre qui vise à mettre en valeur le potentiel de l’industrie textile africaine.

La délégation sénégalaise était conduite par la Directrice des Arts, Mme Khoudia Diagne. Cette dernière et les initiateurs de « Tarru Rapp Galsen », ont été reçus par le ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat de la Guinée, Alpha Soumah.

« Je suis à Conakry parce que je dirige la délégation sénégalaise au salon international du textile africain qui se tient en terre guinéenne. Je suis aussi avec une délégation sénégalaise d’opérateurs culturels notamment le PDG de Sénart Vision et son collaborateur pour rencontrer les autorités guinéennes parce que le Sénart organise en décembre la deuxième édition des cultures urbaines. Et cette année, l’État du Sénégal a voulu faire de la Guinée le pays invité d’honneur », renseigne la Directrice des Arts.