8emes de finale Coupe du monde U17 : La France élimine le Sénégal aux tirs au but !

Au terme d’une rencontre, qui a tenu toutes ses promesses entre le Sénégal et la France, ce mercredi en huitièmes de finale de la coupe du monde, la catégorie des moins de 17 ans, les Bleuets se sont imposés (0-0, tab 5-3.) Le Sénégal qui a dominé le match de bout en bout peut s’en valoir après avoir manqué un nombre incalculable d’occasions de buts.

Dans le football, pour gagner, il faut marquer. Et, c’est dans cet exercice que les Sénégalais ont pêché sur la pelouse du Jakarta, International Stadium. Une leçon que vont certainement bien retenir les Lionceaux qui ont laissé le sésame pour les quarts de finale, leur filer sous les godasses. Après une première mi-temps pas tellement convaincante, qui s’est soldée par un nul vierge (0-0.) Les champions d’Afrique U17 ont mieux entamé la seconde période.

À la 57eme minute, le Sénégal pense ouvrir le score. Idrissa Gueye est donc contrôle orienté débarrasse de son vis-à-vis et décroche. Malheureusement, après avoir consulté la VAR, le but est annulé par l’arbitre, sur une position de hors-jeu. Il y a le feu dans la défense française. Quelques secondes plus tard, les assauts répétés des Sénégalais mettent une nouvelle fois en difficulté, les bleuets.

Le danger est permanent. Les sénégalais manquent de très peu l’ouverture du score, cette fois-ci sur une action de Yaya Diemé qui échoue à son tour. Quelques minutes plus tard, ce sera encore le numéro 7 sénégalais, Yaya Diemé, qui se fera remarquer. Après avoir fixé et éliminé son vis-à-vis dans la surface de réparation, il décroche une frappe enveloppée du pied gauche qui s’écrase sur le poteau du gardien Paul Argney.

Dans ce match totalement débridé Clayton Diandy va s’y mettre à son tour. L’ailier gauche des Lionceaux est idéalement trouvé au niveau du point de penalty, après un contrôle trop long, il manque complètement sa frappe. Le Sénégal qui domine outrageusement la seconde période, gâche énormément d’occasions de buts. La France est acculée de tous bords. Jusqu’au bout du temps additionnel les sénégalais vont pousser sans vraiment trouver la faille faute d’efficacité et de baraka.

Pour la catégorie des moins de 17 ans, pas de prolongation. L’arbitre siffle la fin de la partie et invite les deux équipes à se départager à la séance de tirs au but. Ce sont les Français qui se lancent en premier. Le défenseur français Kayi Sanda tir et marque. Côte sénégalais Idrissa Gueye (Diambars) frappe et marque à son tour.

Entré en cours de jeu, le français Zague s’élance et trompe Serigne Diouf. Censé égaliser, Daouda Diongue voit sa frappe stoppée par le portier Paul Argney qui s’interpose et donne l’avantage à la France. Dans la foulée, Yoan Tincress transforme son tir de même que Dorival Diatta (3-2.) Bastien Mbeupiyou va conforter le petit avance des Bleuets (4-2), Sawané assure et permet aux Lionceaux de rester dans la partie (4-3.)

Malheureusement pour les Lionceaux, le dernier tireur français, Nhoah Sangui n’a pas tremblé au moment d’envoyer la France en quart de finale. Le Sénégal est éliminé dès les huitièmes de finale de la coupe du monde des U17. Une grosse déception pour les sénégalais qu’on attendait au moins dans le dernier carré du mondial U17.