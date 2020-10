8eme journée Ligue 1 : Boulaye Dia signe un triplé contre Montpellier écrasé 4-0 par Reims.

Reims a surclassé Montpellier (4-0) pour le compte de la 8e journée de Ligue 1 ce dimanche. Auteurs d'une excellente entame de match, les Rémois à force de pousser, ont fait céder la défense adverse. En effet, le défenseur héraultais Hilton, se fera expulser pour une faute dans la surface sur Boulaye Dia. L'international sénégalais se fera justice lui-même en ouvrant le score (0-1, 9e.) Dia s’offrait un doublé moins de cinq minutes après son premier but, (0-2, 13e) avant de signer un joli triplé en seconde période d’un tir puissant à gauche (0-4, 56e.) Auparavant, son coéquipier, Mbuku avait porté le score à 3-0.



Avec ce succès, Reims se donne un bol d'air mais reste dans les bas-fonds du classement à la 19ème place (5pts -3.) Boulaye Dia très convoité en L1, voit sa cote prendre quelques points. Sauf surprise, il devrait être rappelé en sélection nationale avec les Lions du Sénégal pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2022. Dia compte déjà 6 réalisations en 6 matches disputés en Ligue 1.