8ème édition du Grand Prix SENICO : Dernier tour du concours international, les lauréats font frissonner l’assistance avec leurs belles voix

Après le passage des jeunes du Sénégal, c’est au tour du jury de procéder au dernier tour du concours international de récital de coran prix SENICO. Aujourd’hui devant l’immense publique à l’Institut islamique de Dakar, huit candidats ont fait face au Docteur Cheikh Mahmoud Hassane Bousso, à savoir le candidat Issaga Diallo venu de la Côte d’Ivoire suivi de Mamadou Diallo de la Guinée-Bissau, Mohammad Mahmoud Jagitay de la Sierra Leone, de Souleymane Dabo de la Gambie, de Aboubakre Al Ousmani du Bénin, de Mouhamed Mohamed Touré du Mali, de Mamadou Saliou Bah de la Guinée Conakry et de Mouhamedou Ahmedou Hamdi qui vient de la Mauritanie.



Pour cette année 2024, le concours a noté la participation de 50 candidats pour le jury national et 15 pour le jury international, ces derniers viennent de terminer aujourd’hui leur tour après deux jours de prestation.

Un montant de 118 millions a été déjà attribué comme prime dont 94 millions réservés aux 500 participants du concours national répartis comme suit :

- Une prime de 20 millions et un billet de pèlerinage à la Mecque réservé au premier ;

- 15 millions et un billet de pèlerinage à la Mecque aussi réservé au deuxième ;

- 10 millions pour le troisième ;

- 08 millions pour le quatrième ;

- 06 millions pour le cinquième ;

- 05 millions pour le sixième ;

- 04 millions pour le septième ;

- 03 millions pour le huitième ;

- 02 millions pour le neuvième ;

- 01 million pour le dixième ;

et le reste (onzième jusqu’au cinquantième) auront chacun 500 mille pour prime de participation.



Les 24 millions restants seront réservés aux lauréats du concours international, répartis comme suit :

- Une prime de 10 millions pour premier ;

- 05 millions pour le deuxième ;

- 03 millions pour le troisième ;

- et à partir du quatrième jusqu’au quinzième chacun aura 500 mille Fcfa comme prime de participation.

La grande finale du prix SENICO édition 2024 aura lieu ce dimanche huit mars au Grand Théâtre à partir de 08 heures.



Initié par Abdoulaye Dia, le directeur général de la Sénégalaise d'industrie et de commerce (SENICO), le Grand Prix de récital de Coran est désormais un événement incontournable de l'agenda religieux sénégalais. Pour cette huitième édition, le parrain choisit le cinquième khalife de Bamba, le défunt Serigne Saliou Mbacké, en hommage à son amour pour les jeunes et son engouement pour la mémorisation du Saint Coran, l’éducation et l’apprentissage de la vie.