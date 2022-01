8éme de finale Sénégal-Cap Vert: Carton rouge à la 20 éme mn pour les requins bleus

Le défenseur cap verdien Erickson Patrick Correia Andrade a écopé d’un carton rouge à la 21 éme minute du match comptant pour les 8éme de finale de la CAN Cameroun 2022 suite à un tacle dangereux sur le milieu de terrain Pape Gueye.



Averti d’un carton jaune par Lahlou Benbraham l’arbitre Algérien de cette rencontre, l’utilisation de l'arbitrage vidéo a changé le carton en rouge pour Patrick Andrade dont l'intervention est en retard.



Le Cap-Vert logiquement à dix contre onze a vu le Sénégal intensifié la pression dans le camp adverse et se positionner encore plus haut sur le terrain.