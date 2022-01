8e de finale Sénégal- Cap-Vert: la sélection cap verdienne touchée par une intoxication alimentaire

A la veille de son 8e de finale face au Sénégal, l’équipe du Cap-Vert est confrontée à une épidémie de gastro-entérite avec huit personnes contaminées, dont cinq joueurs.

A la veille du match face au Sénégal, la Fédération cap-verdienne de football a confirmé que le groupe était affecté par une intoxication alimentaire. "Ce dimanche les Requins Bleus ont eu leur deuxième séance d'entraînement avant le match de mardi au stade municipal de Bafang. Toujours est-il qu'en ce moment, la délégation est confrontée à une épidémie de gastro-entérite due à une intoxication alimentaire qui touche huit personnes, dont cinq joueurs." L'identité des joueurs n'a toujours pas été dévoilée.

Cap sur les quarts

Malgré ce contre-temps, la sélection reste concentrée sur sa compétition, où elle a réussi à terminer dans les quatre meilleurs troisièmes en accrochant le Cameroun chez lui (1-1). Pas non plus épargnés par le Covid, les Cap-Verdiens veulent bien figurer pour leur troisième participation. Après être tombé en quart de finale face au Ghana en 2013, le Cap-Vert avait été sorti dès le premier tour en 2015.

Cette année, les Requins Bleus sont prêts à sortir les crocs pour aller le plus loin possible. "On veut essayer d’aller plus loin. On vise les quarts, voire les demi-finales", confiait Willy Furtado il y a quelques jours. Avant de voir plus loin, il faut d'abord passer l'obstacle sénégalais, ce mardi (20 heures).



AS