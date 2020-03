8 mars / Sira Ndiaye : « Notre combat à l'assemblée c'est la parité parfaite dans les bureaux des conseils municipaux et départementaux »

La promotion de la femme a connu des avancées significatives et c'est le travail d'un long combat pour de meilleures conditions feminines. Sira Ndiaye qui se félicite de l'émancipation de la femme se rejouit aussi de la présence massive des femmes parlementaires. Selon la députée, même si des efforts ont été consentis en ce qui concerne la parité en 2012 à l’assemblée, beaucoup de choses restent encore à faire pour une parité parfaite au niveau des bureaux des conseils municipaux et départementaux. Sira Ndiaye porte aussi le plaidoyer sur la question de la responsabilité parentale pour une meilleure prise en charge des conditions de la femme, non sans appeller ses pairs à mener le combat pour une meilleure reprsentation au niveau des partis politiques.