8 mars : Le MENT partage ses réalisations et mise sur le digital pour l’Autonomisation des femmes.

Le Ministre de l’économie numérique et des télécommunications, Yankhoba Diattara, a présidé ce 8 Mars au niveau de son ministère, un panel sous le thème : « Les femmes au cœur de l’innovation numérique pour un développement durable. »



En cette journée internationale d’hommage à la femme, les structures sous la tutelle dudit ministère se sont mobilisées et ont joint le personnel du ministère de l’économie numérique et des télécommunications pour faire valoir leur compétence dans le secteur du numérique.



Le ministre a rappelé lors de son entretien avec le média, les défis de son ministère quant à l’autonomisation des femmes grâce au numérique.



Une occasion également de partager avec ses partenaires, les réalisations du ministère. « On compte plus de femmes que d’hommes dans mon ministère et je leur rends hommage aujourd’hui et tous les jours. Notre secteur connaît un développement fulgurant d’où là nécessite pour nous, de mettre le personnel et surtout les femmes dans d’excellentes conditions », déclare-t-il avant de poursuivre : « Nous avons un projet en cours qui s’appelle Entrepreneuriat numérique féminin qui prévoit de former des milliers de femmes sur l’ensemble du territoire. »



C’est dire que le ministre entend faire du digital un pilier dans les activités génératrices de revenus des femmes et permettre dans la même lancée leur autonomisation...