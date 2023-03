8 mars : Au-delà du folklore, quelles orientations devrons-nous donner à la journée internationale des droits des femmes ?

Pour Docteur Selly Ba, sociologue et militante des Droits humains, la mobilisation autour de la journée est importante. Elle dira que le fait que la journée soit incluse dans le décor, soit inscrite tout le long du mois de mars et que les gens s’en rappellent est extrêmement important.



Revenant sur le format, elle laisse entendre que des panels, des débats et des conférences sont organisés et là, nous pouvons dire qu’il y a moins de folklore. Du reste, en Afrique, les jouissances prennent le pas sur l’évaluation en terme d’acquis et d’actions concrétisés. À ce niveau, la sociologue mentionne que le folklore autour est inévitable. « Nous considérons que ces aspects accompagnent d’une manière positive la célébration pour amuser les militantes et autres femmes sachant que cela n’entache en rien les objectifs retenus. L’engagement pour le plaidoyer des doléances des femmes doit être l’élément à prendre en compte dans les journées du 8 mars », dit-elle. Ainsi, elle rappelle par-là que l'objectif de la journée internationale des droits des femmes est un moment de bilan des acquis et de défis à relever.



La sociologue, d’une manière réaliste, de souligner sur l’engagement autour de ces défis afin de faire le plaidoyer auprès des décideurs. « La journée internationale des droits de la femme constitue de forts moments de réflexion d'évaluation et de bilan et d'interpellation par rapport aux décideurs concernant leurs engagements par rapport aux droits des femmes ».



En terme de consolidation, elle préconise la poursuite de la mobilisation et elles doivent rester sur le qui-vive. Parce que, dit-elle, nous sommes dans un contexte de montée des courants conservateurs. Il faut poursuivre ce travail tout en restant en consolidation de nos acquis.



Cependant, la Rédactrice en Chef du Journal Enquête, Bigué Bop, soutient le contraire. Selon elle, fondamentalement, la journée internationale des droits de la femme n’a pas été instituée pour des amusements et du folklore. « Au contraire, elle est célébrée pour faire le point sur l’avancement des droits des femmes, sur les luttes entamé par elles. C’est une occasion de se poser et de demander où nous en sommes et où voulons nous aller afin de rappeler aux autorités que nous avons besoin que les textes soient changés et non inviter des « Bongoman » et avoir les mêmes tenues, recevoir des fleurs et avancer », dénonce-t-elle. Aujourd’hui, explique la journaliste, au Sénégal depuis plusieurs années, les femmes se battent pour gagner leurs droits dans la société. Dans d’autres pays, les gens organisent des panels autour des thématiques et non le folklore.



La longue liste de plaidoyers des femmes en attente