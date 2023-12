7eme journée Ligue 1 : Teungeuth FC prend la tête du championnat, Dakar Sacré-Cœur perd du terrain…

Les rufisquois sont les nouveaux leaders de la Ligue 1. En remportant une victoire cruciale sur l'US Gorée (2-0) ce samedi, le TFC passe devant Dakar Sacré-Cœur au classement.



À l’occasion de leur match joué à domicile, ce samedi, au stade Ngalandou Diouf, l'équipe de Cheikh Guèye qui a livré une première mi-temps un peu empruntée, a élèvé son niveau de jeu en début de seconde période.



Et, c’est l’inévitable Mbaye Jacques Ndiaye qui a ouvert le score à la 47e minute, suivi par un deuxième but de Pape Omar Fall deux minutes plus tard (2-0.)



Cette victoire précieuse permet à Teungeuth (15 pts) de terminer la 7e journée en tête de la L1, avec désormais deux points d'avance sur Dakar Sacré-Cœur qui a concédé le nul (0-0) face à Jamono de Fatick.



Mouhamadou Moustapha GAYE