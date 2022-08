7ème journée Championship : Ilimane Ndiaye inscrit son 4ème but de la saison... Ismaïla Sarr également buteur...

Ilimane Ndiaye (22 ans) n'en finit plus de marquer avec son club Sheffield United. L'attaquant sénégalais en est déjà à quatre réalisations après seulement sept (7) journées disputées en championship (D2 anglaise).



Face à Reading de Naby Sarr et Mamadou Loum Ndiaye, ilimane a enfoncé le clou en inscrivant le 3ème but de son équipe finalement victorieuse (4-0). Sheffield United se hisse ainsi à la première place du classement avec 14 points et surtout un très bon ilimane Ndiaye qui poursuit son ascension fulgurante.



Du côté de Watford, Ismaïla Sarr semble avoir digéré son transfert avorté du côté d'Aston Villa. Le jeune ailier droit sénégalais a inscrit son deuxième but de la saison, ce mardi lors de la réception de Middlesbrough défaite (2-1) par Watford. Iso a égalisé pour les siens à la 24ème (1-1) avant que Issouf Bayo ne marque le but de la victoire.