7e journée Ligue 1 : Le Jaraaf remporte le choc face au Casa, Pikine réalise un hold-up, GFC se fait surprendre…

Dix buts ont été marqués à l’issue des sept matchs de Ligue 1, pour le compte de la 7eme journée. Seules les formations de l’AS Pikine, Teugueth FC, du Jaraaf et de Ouakam ont réussi à s’emparer des trois points de la victoire.



Le Jaraaf de Dakar a indiscutablement signé l’une des plus belles opérations de ce week-end. En effet, les hommes de Cheikh Gueye ont réalisé une petite remontada face au Casa Sport qui traverse une période très difficile. Malgré l’ouverture de la marque par Jean Gomis pour les Casaçais (1-1, 45e +2), les Jaraafman ont complètement inversé la tendance en fin de partie. À la 77eme minute, d'une très belle reprise de volée, Ameth Niang va égaliser pour le Jaraaf. Et, c’est Bachir Guèye qui va délivrer le club de la Médina dans les ultimes instants de la rencontre.



Au stade municipal de Ngor, Guédiawaye FC a enregistré sa première défaite de la saison (2-0) contre l’US Ouakam. Une grosse contre-performance pour les Crabes qui ont été surpris par le promu qui nourrit de grandes ambitions cette saison. L’US Ouakam est 7eme juste devant Guédiawaye FC.



Le hold-up de la journée a été réalisé par l’AS Pikine qui a frôlé le match nul au stade Alassane Djigo, devant leurs supporters. Fort heureusement, au bout du temps additionnel, Demba Ba a inscrit le but de la victoire (1-0,94e.) les deux autres rencontres qui se sont jouées ce dimanche, n’ont pas connu de vainqueurs.



Les Grenats de Génération Foot ont été accrochés par la Linguère (0-0) de même que les Diambars qui ont partagé les points avec le stade de Mbour (1-1) qui a égalisé en fin de partie. La première place du championnat place est occupée par Teungueth FC suivi par Dakar Sacré-Cœur et Pikine. Avec une 5eme défaite en seulement sept journées, le Casa Sport qui vient de limoger son entraîneur Ansou Diadhiou, est toujours la lanterne rouge de la Ligue 1.

Les résultats de la 7eme journée :Jamono Fatick 0-0 Dakar S.C.Teungueth FC 2-0 US GoréeGénération Foot 0-0 LinguèreAS Pikine 1-0 SonacosCasa Sports 1-2 JaraafStade de Mbour 1-1 DiambarsUS Ouakam 2-0 Guédiawaye FC