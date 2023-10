7e édition du salon international des mines : La SGO décroche le prix de la meilleure entreprise minière de l’année

Les rideaux sont tombés sur la 7e édition du salon international des mines / Dakar 2023, ce Jeudi 05 Octobre après trois (03) jours de travaux et d’échanges sur les questions relatives aux géosciences et partager les meilleures pratiques et expériences d’une exploitation responsable des ressources minérales. Les échanges de cet événement qui a réuni 20 pays, 110 Exposants, 881 participants et 34 sponsors ont fait ressortir des défis, opportunités et recommandations pour une meilleure contribution du secteur minier au développement économique et social.

Pour promouvoir une meilleure connaissance de nos sols et sous-sols et continuer à asseoir une exploitation minière durable au bénéfice des populations, les acteurs ont évoqué différents points essentiels que sont l'amélioration des retombées socio-économiques du secteur. La mise en œuvre de la stratégie nationale de développement du contenu local dans le secteur minier. La mise en place d'un cadre opérationnel d'échanges de bonnes pratiques, le renforcement du système de gouvernance du secteur minier. La promotion de la commercialisation des produits miniers issus de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. La minimisation des impacts sur l'environnement. Le financement des start-up pour maintenir l'innovation : le renforcement des capacités des acteurs par la formation et/ou l'équipement. À l’issue des travaux la Sabodala Gold operation, filiale multinationale de Endeavor Mining a reçu le prix de la meilleure entreprise minière de l’année. Une consécration qui vient couronner les nombreux efforts consentis par la société au profit de l’économie nationale et des communautés aux environs des mines. Pour l’année 2022, la société a contribué pour plus de 85 milliards de FCFA sous formes d’impôts, taxes, droits de douane et redevances minières dans le budget de l’État du Sénégal. Plus de 600 fournisseurs locaux travaillent avec la société qui poursuit en même temps le déploiement de sa stratégie de développement du contenu local conçue pour dynamiser les entreprises et compétences locales. En outre, la société a investi plus de 2,1 milliards de FCFA en 2022 au titre des projets sociaux et de développement communautaire et 2 milliards CFA en terme d’engagement au titre du Fonds social. Dans le cadre de la création d’emplois, 1.663 ont été répertoriés en 2022, dont 41% des employés sont de la zone d’impact de la mine en plus des 2.368 employés par les sous-traitants...