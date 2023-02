7e édition du FISO à Nouakchott : les acteurs veulent revivifier les langues et les histoires Soninké

Après une année de décalage, la 7e édition du Festival International Soninké (FISO) va se tenir du mercredi 22 février au 26 février à Nouakchott. À cet effet, les acteurs ont tenu ce mercredi 15 février 2023 une conférence de presse pour informer la communauté nationale et internationale de l'organisation de cet événement. Le thème de cette année est la langue : "O n Sefe, O n Sefandi, O n maxa Sanku", c'est-à-dire "L'on parle que l'on écrive, pour ne pas nous oublier".



Selon Idrissa Diabira président de l'Association de la Communauté Soninké au Sénégal, Wagadu Jiida l' objectif de ce festival est de pouvoir, pour la communauté soninké, se rappeler de son histoire, ses liens avec ses frères et sœurs par le monde et dans la sous régions en particulier. "Chaque année des langues disparaissent, chaque année des histoires se perdent. Et les langues lorsqu'elles disparaissent, ce sont des imaginaires et des histoires qui disparaissent avec elles", a-t-il déclaré. À l'en croire, cette activité va faire en sorte que les langues puissent vivre dans leur diversité pour pouvoir lier les langues les unes aux autres.



Poursuivant son argumentaire, il a également ajouté que l'enjeu du festival est de revivifier les langues, revivifier l'histoire et relier les peuples et les cultures.



Les principaux pays participants sont : la Mauritanie, le Mali, la France, les États-Unis, la Guinée Conakry, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire et l'Egypte.