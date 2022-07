72 bâtiments menaçant ruine à la Médina : l’État avait été alerté, la commune sur une poudrière?

La Médina, âgée de 108 ans, est l’un des plus vieux quartiers de Dakar. L'état de certaines maisons qui datent de cette époque y est donc déplorable. Le signal sur les risques d’effondrement avait pourtant été souligné.



Lors d’un CRD tenu le lundi 25 avril 2022, le maire Bamba Fall avait alerté sur la présence du danger qui plane au quotidien sur les populations, à cause de 72 bâtiments menaçant ruine à la Médina. Un appel a été lancé aux autorités étatiques afin qu'elles réagissent avant l'hivernage. Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, Oumar Guèye, porte-parole du gouvernement, avait assuré que les mesures seraient prises dans ce sens.



Seulement, malgré la bonne volonté des autorités, plusieurs familles n’ont pas quitté leurs habitats pour défaut d’alternative. Ce reportage dans les rues de la médina témoigne que ce drame aurait pu être évité si les mesures avaient été prises par les deux parties.