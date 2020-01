6eme journée Ligue 1 / Résultats et classement : Le TFC garde la cadence, le Jaraaf, GF et l’USO sombrent…

La ligue 1 sénégalaise édition 2019 / 2020 semble avoir trouvé sa vitesse de croisière. Pour le compte de la 6ème journée, la bagatelle de 16 buts aura été inscrite à l’issue des sept rencontres disputées.



Une belle moyenne d’un peu plus de deux buts par match. À noter que sur les six victoires enregistrées, seule la formation de Mbour Petite-Cote s’est imposée à domicile. Les cinq autres succès étant réalisés à l’extérieur. Le seul et unique match nul de la journée a été concédé sur la pelouse du Ndiambour qui recevait Dakar Sacré-Cœur.



Le coach Youssouph Dabo tient son rythme de croisière avec les Rufisquois de T eungueth FC. Toujours solide leader (1er 16 points +8) et invaincu depuis le début du championnat. Le TFC a dominé les académiciens de Diambars FC. (Diambars 1-2 Teungueth FC)





D’ autre part, l’As Douanes (2ème 13 pts +6) reste toujours dans le sillage de Teungueth FC, après sa nette victoire devant l’As Pikine (AS Pikine 0-2 Douanes)





Le Casa Sports a signé sa troisième v ictoire de la saison ce dimanche face à Niary Tally. Un superbe coup franc d’Abdou Diédhiou à la 24ème (NGB 0-1 Casa.)





L’ex champion de Ligue 2, le CNEPS, s’est payé le champion de la ligue 1 en titre, Génération Foot (1-0.) Le CNEPS réalise une belle opération en allant s’imposer à Déni Biram. Une courte victoire 1-0 qui plonge Génération foot dans une mini crise. En effet, les « grenats » signent leur troisième défaite de la saison après 6 journées. Le promu CNEPS signe sa première victoire en L1. (GF 0-1 CNEPS.)





Mbour Petite-Côte n’a pas fait dans le détail face à la lanterne rouge Gorée, corrigée 3-0. MPC se rapproche ainsi un peu plus du podium (4eme 9 pts +4.) (MPC 3-0 USO.)



Par ailleurs, le stade de Mbour a enchaîné une deuxième victoire face au Jaraaf qui recevait les « Stadiers » (Jaraaf 1-3 Stade de Mbour.)





Le Ndiambour de Louga et Dakar Sacré-Cœur ont signé l’unique match nul de cette 6ème journée. (Ndiambour 1-1 Dakar Sacré-Cœur.)