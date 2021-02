6e journée Ligue 1 : Le Jaraaf s’impose in extremis contre Ndiambour 1-0 et s’empare de la première place (Temps Forts)

Après avoir réussi l’exploit de battre Teungueth FC (2-0) dans son fief à Ngalandou Diouf, lors de la cinquième journée de Ligue 1, le Jaraaf a récidivé contre le Ndiambour. Sur la pelouse du stade Amadou Barry (Guédiawaye), les « Jaraafmen » qui recevaient le Ndiambour pour le compte de la 6ème journée, se sont imposés sur le fil 1-0. Une réalisation signée par l’homme en forme du moment, Madické Kane à la 80ème minute de jeu.



Le capitaine du Jaraaf qui avait réussi un doublé gagnant contre Teungueth FC, en est désormais à 4 buts après 6 rencontres disputées. Ce qui fait de lui le meilleur buteur de la L1.



Face à la seule équipe jusque-là invaincue du championnat, Malick Daff et ses collaborateurs ont eu du mal à trouver la faille dans le système de jeu de l'entraîneur adverse, Assane Diallo. Dominateur en première mi-temps, le Jaraaf a quelque peu pêché dans le dernier geste. Côté « Ndiambour Ndiambour », la seconde période fut plus aboutie avec quelques belles percées dans la défense du club de la Médina. Insuffisant pour faire tourner le match en leur faveur.



Avec ce précieux succès arraché à l’expérience, le Jaraaf s’empare de la première place de la L1 avec 13 points, larguant à deux longueurs, Diambars 2e, 11 pts et TFC, 3ème, 11 pts. Le Ndiambour (7e, 7pts) qui était resté sur une série de 7 matches sans défaite (depuis la 12e journée de la saison 2020), voit son invincibilité brisée.