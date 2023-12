6e journée Ligue 1 : Le Jaraaf renverse Génération Foot, les Rufisquois domptent les Diambars !

Le Jaraaf de Dakar a frappé très fort ce samedi, pour le compte de la 15e journée de Ligue 1 sur la pelouse du stade Iba Mar Diop de Dakar. Les médinois qui recevaient Génération Foot, ont sorti l’artillerie lourde pour s’imposer (3-0) avec des buts signés Souleymane Cissé, Aliou Souané et Ababacar Diop.



Les joueurs de Malick Daf ont donné une véritable correction aux Grenats, champion de L1 en titre. Avec ce probant succès, le Jaraaf est toujours invaincu cette saison. Mieux, il s’agit de leur deuxième victoire sur les trois derniers matchs.



Le Jaraaf est 3eme avec 10 points, à deux unités des deux premiers Teungueth FC et Dakar Sacré-Cœur qui comptent 12 points chacun. Avec deux matchs en moins, GF est 7eme de la Ligue 1.



L’autre belle affiche de cette 15eme concernait le duel entre les Rufisquois et les académiciens de Saly. Et, c’est une solide équipe de Teungueth qui s’est imposée (2-0) à domicile, contre Diambars qui connaît un début de saison très compliqué.



Après le malheureux feuilleton avec la Ligue Pro, Les Diambars qui sont actuellement avant-dernier du classement (un match en retard), peinent à trouver leur vitesse de croisière. Là où Le TFC (12 pts +4) est provisoirement co-leader de la Ligue 1 derrière Dakar Sacré-Cœur (12pts+5.) Justement, les Gones de DSC ont dû partager les points avec le stade de Mbour (0-0.)



Les résultats de la 15e journée (matchs du samedi) :



Dakar Sacré cœur 0-0 Stade de Mbour

Jaraaf 3-0 Génération Foot

Diambars FC 0-2 Teungueth FC



Mouhamadou Moustapha GAYE