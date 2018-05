6ans sans salaire : Des animateurs polyvalents de la petite enfance réclament leur intégration dans la Fonction publique.

Regroupés à Dakar pour réclamer leurs salaires, ces animateurs polyvalents des Cases des tout petits n’en peuvent plus de continuer dans le bénévolat.



Venus des quatre coins du Sénégal pour crier "haut et fort", ils sont plus de 100 qui sont laissés en rade de la formation professionnelle, raison pour laquelle ils réclament le paiement immédiat de leurs salaires et leur intégration dans la Fonction publique. Porte parole du jour, Mody Gassama, d'annoncer qu'ils ont déjà rencontré la directrice de la petite enfance Thérèse Faye Diouf sans pour autant avoir obtenu satisfaction. Ces agents qui ne savent plus à qui s’adresser, ont lancé un appel au chef de l’État : “ nous nous adressons au président de la République, aidez nous svp, nous sommes fatigués, nous souffrons bénévolement c’est trop, nous sommes dans des conditions atroces et nos familles sont laissées en rade ", a conclu Mr Gassama …