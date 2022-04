62e anniversaire de l’indépendance : Déthié Fall, se rappelant de son parcours militaire, rend hommage aux forces de défense et de sécurité.

Le président du parti républicain pour le progrès n’est pas qu’un simple polytechnicien, encore moins qu’un simple homme politique. Dethié Fall a bien effectué la formation militaire. En marge de la célébration du 62 e anniversaire de l’accession à l'indépendance, Dethié Fall a adressé un message d’hommage aux forces de défense et de sécurité à l'intérieur, comme à l'extérieur du pays.



« Nous sommes tous conscients des sacrifices et efforts soutenus que vous ne cessez de consentir pour la paix et la sécurité. En effet, les populations sénégalaises trouvent leur sommeil, la nuit, à partir de vos innombrables insomnies et nuits blanches que vous passez pour veiller sur elles » a adressé l’ancien de l'Ecole Nationale des officiers d’Active (ENOA) où il a fait sa formation militaire dans le cadre du programme d'officiers de réserve. Déthié Fall d'apprécier en conséquence les très hautes dispositions et le haut professionnalisme de l’armée sénégalaise en s’estimant fier, de les voir œuvrer dignement tous les jours, sur les théâtres d'opérations, tant au plan national, continental, qu'international.