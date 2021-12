60ème anniversaire : Le Judo Sénégalais fête ses illustres champions le 29 décembre prochain…

Une conférence de presse a été tenue ce lundi en perspective de la célébration des 60 ans de la fédération sénégalaise de judo et disciplines associés (FSJDA.) En l’absence de l’actuel président de la fédé, Babacar Makhtar Wade, c’est l’ancien dirigeant du judo sénégalais, El Hadj Dia qui a décliné le programme prévu à cette occasion.



Ainsi, les anciens dirigeants et athlètes internationaux seront honorés et feront l’objet de décorations pour service rendu au judo. Un peu plus de 200 médailles glanées par le Sénégal, toutes compétitions confondues selon Assane Diop, ancien directeur technique national de la fédération de judo.



Il s’agit donc d’un gala prévu le mercredi 29 décembre au King Fahd, sous le haut patronage du président Macky Sall, du président du CNOSS, Diagna Ndiaye sans oublier le ministre des sports, Matar Bâ, qui devrait prendre part à la cérémonie.



Présent à la conférence de presse, Me Ababacar Ngom, le directeur en chef de l'arbitrage de l’Union africaine de judo, s’est félicité de la grande qualité de l’arbitrage sénégalais qui ne compte pas moins de six internationaux qui officient partout dans le monde.



Une occasion unique de revisiter l'histoire du judo Sénégalais d’après l’ancien Dtn de la FSJDA, Assane Diop qui a précisé que les décorations iront aux anciens judokas, anciens arbitres internationaux, aux présidents de la fédération de judo (07 au total, 05 élus et 02 présidents de comité de gestion) et autres dirigeants et acteurs de la discipline, qui vivent encore au Sénégal.



D’après ses explications, les athlètes disparus et les expatriés ne seront pas primés à cause des contraintes liées entre autres, à leur identification et leur présence lors de la cérémonie de distinction.



Depuis les Jeux olympiques de Munich 1972, le Sénégal a été représenté par au moins 66 athlètes aux JO. Avec une première participation historique d’une équipe féminine, à un championnat d'Afrique, lors de l’édition Casa 1986…