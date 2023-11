5eme journée L1 : Génération Foot gagne son premier match à Thies, les Pikinois dominent Diambars …

Après les conflits, place au football dans le championnat sénégalais. Maintenant les deux clubs que sont Génération Foot et Diambars ont trouvé une sorte de crise avec la ligue Sénégalaise de football professionnel, quasiment tous les clubs de L1 ont joué ce week-end. Pour la première réception de GF, dans le stade Lat Dior de Thiès, les Grenats se sont imposés. C’est également le cas de l’As Pikine qui a réussi une belle opération en battant le Diambars. Le reste des équipes se sont partagées les points à la fin de cette 5eme journée.



Il n’y a pas eu beaucoup de victoires enregistrées à la fin de cette journée. En effet, seules deux équipes ont réussi à s’imposer. Il s’agit de Génération Foot qui, après avoir déclaré forfait à deux reprises, refusant de jouer au stade Lat Dior, a finalement disputé sa première rencontre à Thies. Un stade qui leur a porté bonheur puisque les Grenats se sont imposés sur le fil avec une réalisation signée Serge Simon (1-0,74e.) avec deux matchs en moins, GF est avant-dernière de la Ligue 1. La Linguère est 10ème avec six points.



Dans le choc de cette journée, l’As Pikine a réalisé une belle performance en venant à bout du Diambars (1-0,37e) grâce à Ibrahima Ndiaye buteur avant la mi-temps. Les Pikinois ont 7pts. Les académiciens comptent 5pts et se retrouvent dans la ventre mou du classement. Pour les quatre autres rencontres, aucune équipe n’a réussi à prendre le meilleur sur l’autre. À Kolda, les Verts du Casa Sport ont dû se contenter du partage des points avec l’US Gorée (0-0.)



Le Stade de Mbour et Guédiawaye FC n’ont pas fait mieux. Dans un match très plaisant, les visiteurs avaient fait le plus dur en ouvrant le score via Saikou Ceesay (1-0,15e) Mais, poussés par leur public chaud bouillant, les mbourois égalisent huit minutes plus tard, par Djiby Sarr (1-1,23e.) Les deux équipes vont en rester là. Juste derrière Jaraaf (3eme, 7pts), GFC (4eme,7pts) reste au pied du podium.



Il faut dire que le Jaraaf n’a pas été chanceux ce dimanche, en déplacement sur le terrain de la Sonacos. Après avoir mené au score pendant 82 minutes (Assane Mbodji 1-0, 43e), les médinois ont été refroidis par l'égalisation de Pape Souleyemane Dione sur un magnifique coup franc direct (1-1.)





Résultats de la 5eme journée de Ligue 1 :



AS Pikine 1-0 Diambars FC



Casa Sports 0-0 US Gorée



Stade de Mbour 1-1 Guediawaye



FC Jaraaf 1-1 Sonacos



Jamono Fatick 0-0 Linguère



Génération Foot 1-0 US Ouakam



Mouhamadou Moustapha GAYE