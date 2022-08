5ème édition des Jeux Islamiques : La délégation sénégalaise a reçu le drapeau national des mains du ministre des sports Matar Ba…

La championne d’Afrique du triple saut, Sagoné Kandji et le champion d’Afrique de Judo, Mbagnick Ndiaye seront les porte-drapeau du Sénégal aux 5èmes jeux islamiques de Turquie (konya) prévu du 9 au 19 août 2022.



Ce mardi après-midi, les athlètes et président de fédérations étaient présents dans les locaux du ministère de sports pour la cérémonie de remise du drapeau national.



À l’occasion, le ministre des sports a encouragé les 170 membres de la délégation dont 15 disciplines seront en lice (football, lutte, tir, escrime, nage, handball, lutte, karaté, pétanque...) pour ces jeux, d’être des ambassadeurs du Sénégal et surtout de faire mieux en terme de résultat en ramenant plus que les trois médailles individuelles glanées en 2017…